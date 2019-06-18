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Трамп требует от NYT раскрыть источники в статье о России

Новости » Политика    18.06.2019 - 10:25
Трамп требует от NYT раскрыть источники в статье о России
Фото: Дональд Трамп (un.org)

В статье NYT говорилось, что США активизировали попытки внедриться в российские электросети

Президент США Дональд Трамп требует от газеты The New York Times (NYT) раскрыть источник из-за материала об активизации кибератак Соединенных Штатов на российские электросети. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter Трампа.

Отметим, в статье NYT говорилось, что США активизировали попытки внедриться в российские электросети. Также в материале говорилось, что США по меньшей мере с 2012 года занимаются разведкой в системе управления энергосистемой России.

"Они должны немедленно раскрыть свои источники, которые, если вообще существуют, в чем сомневаюсь, являются ложными. Times нужно привлечь к ответственности", - написал он.

Трамп требует от NYT раскрыть источники в статье о РоссииИзложенную в материале информацию президент США назвал ложью.

"Обвинять прессу в предательстве опасно", - заявили в ответ в NYT.

Ранее Трамп обвинил издание The New York Times в "виртуальном акте госизмены". "Что-то происходит с нашими коррумпированными медиа сегодня. Они делают или говорят что угодно без малейшей мысли о последствиях", - заявил президент США.

 

В The New York Times ответили на обвинения Трампа в госизмене Трамп обвинил New York Times в госизмене
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