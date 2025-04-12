США готовят новые переговоры с Ираном: будет ли мир на Ближнем Востоке

Переговоры между США и Ираном приближаются к критическому моменту. Вашингтон и Тегеран ведут борьбу за ключевые условия ядерной сделки, что может изменить баланс сил в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press (AP).

Президент Дональд Трамп рассчитывает, что ослабленный Иран настолько уязвим после бурных 18 месяцев на Ближнем Востоке, что теперь, вероятно, готов отказаться от своей ядерной программы.

"Я хочу, чтобы Иран был прекрасной, великой, счастливой страной, но он не может владеть ядерным оружием", - сказал президент в пятницу вечером на борту самолета Air Force One.

В субботу, 12 апреля в Омане состоятся переговоры специального посланника Трампа на Ближнем Востоке Стивена Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи.

Уступка и компромисс

Пока неизвестно будут ли говорить делегаты непосредственно. Трамп заявил, что стороны будут вести "прямые" переговоры. Однако иранские чиновники настаивают, что речь идет о "косвенных переговорах", - то есть посредник из Омана будет передавать сообщения между командами Уиткоффа и Арагчи, которые будут находиться в разных комнатах.

Недавно Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, с призывом к прямым переговорам. Однако Тегеран отклонил это предложение, хотя и оставил возможность косвенных переговоров открытой.

Трамп призывает к прямым переговорам и угрожает Ирану "последствиями" в случае провала переговоров. Иран, со своей стороны, посылает противоречивые сигналы о целесообразности переговоров, утверждая, что диалог в тени угроз не имеет смысла.

Президент Масуд Пезешкиян на текущей неделе вновь заверил, что Иран "не стремится к ядерной бомбе" и даже предположил, что Тегеран может быть открытым к перспективе прямых американских инвестиций в Исламской Республике, если страны достигнут соглашения.

Это стало отступлением от иранской позиции после ядерной сделки 2015 года, в рамках которой Тегеран пытался покупать американские самолеты, но фактически запретил компаниям США работать на иранском рынке.

Советник по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Трамп стремится к "полному демонтажу" ядерной программы Ирана, добавив: "Речь идет об обогащении, о вооружении и о стратегической ракетной программе".

Однако сам президент США оставил больше пространства для переговоров: "Единственное, чего у них не может быть, - это ядерное оружие", - сказал Трамп журналистам во время встречи с министрами в среду.

Уиткофф также дал понять, что администрация могла бы согласиться на соглашение, которое не предусматривает полного ядерного разоружения.

"Наша красная линия - это вооружение ядерного потенциала", - сказал он в обнародованном в пятницу интервью Wall Street Journal.

Министерство финансов США на этой неделе объявило о новом пакете санкций против пяти компаний и одного физического лица, которые, по словам американских чиновников, играют ключевую роль в ядерной программе Ирана.

"Все взгляды иранцев направлены на Оман - они внимательно следят за этим, надеясь, что это повлияет на состояние экономики", - отметила Негар Мортазави, старший научный сотрудник Центра международной политики - аналитического центра в Вашингтоне.

Однако остается открытым вопрос, сможет ли США предложить Ирану настолько весомую уступку, чтобы тот пошел на компромисс и согласился на требования Трампа, которые предусматривают более жесткие гарантии недопущения создания ядерного оружия, чем это было предусмотрено соглашением, заключенным при администрации демократа Барака Обамы.

Сомнительный ливийский сценарий

Между тем, как пишет АР, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с Трампом в понедельник, 7 апреля, заявил, что приветствовал бы дипломатическое соглашение по образцу договоренности с Ливией в 2003 году. Израильский лидер известен своей жесткой позицией в отношении Ирана и ранее призывал Вашингтон прибегнуть к военным действиям.

Соглашение с Ливией предусматривало, что покойный диктатор Муаммар Каддафи откажется от всей своей тайной ядерной программы. Иран, в свою очередь, настаивает, что его программа, официально признанная Международным агентством по атомной энергии, должна продолжаться.

Однако Трамп заметно воздерживается от поддержки ливийского сценария, предложенного Нетаньяху.

"Если переговоры будут узко направлены, если они будут сосредоточены на ядерной программе и если цель США - не допустить появления ядерного оружия, тогда есть вероятность достичь успеха. И именно при таких обстоятельствах, как я подозреваю, переговоры могут достаточно быстро перейти на более высокий уровень", - отметил Трита Парси, исполнительный вице-президент Института Квинси за ответственную государственную политику (Вашингтонского аналитического центра).