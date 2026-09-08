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Трамп и Путин провели телефонный разговор: что известно

17:24 08.09.2026 Вт
2 мин
Президент США и глава Кремля созвонились после визита Уиткоффа и Кушнера в Москву
aimg Иван Носальский
Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп сегодня, 8 сентября, провели телефонный разговор.

Об этом заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".

По словам Ушакова, Трамп и Путин разговаривали ровно час. При этом разговор якобы был "конструктивным и весьма откровенным".

Помощник диктатора уточнил, что стороны во время звонка обменялись мнениями о поездке спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев и Москву.

"Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком плюс. И работа по этому каналу, как, кстати, и по некоторым другим, будет продолжена", - добавил он.

Ушаков утверждает, что Трамп настаивал на необходимости скорейшего завершения войны РФ против Украины. Это бы открыло "масштабные перспективы" для сотрудничества Москвы и Вашингтона.

"Дональд Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства", - сказал Ушаков.

Путин в свою очередь "проанализировал" Трампу происходящее на поле боя и рассказал о военных целях РФ. Также он доказывал американскому лидеру, что у Москвы "и в мыслях нет никаких агрессивных планов против Европы".

Как отметил помощник главы Кремля, США и Россия договорились продолжить работу по решению гуманитарных вопросов, в том числе обменам заключенными.

Новость дополняется…

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