Президент США Дональд Трамп у своєму Twitter "поховав" суперників на виборах 2020 від Демократичної партії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

На його думку, найбільш вірогідними суперниками на наступних виборах від Демократичної партії стануть сенатор Берні Сандерс і колишній віце-президент Джо Байден. Він також зазначив, що "божевільний Берні Сандерс і соня Джо Байден" виступають проти кращої економіки в історії США.

"З нетерпінням чекаю зустрічі з ким би то не було. Упокой Господь їхні душі", - підкреслив Трамп.

Відзначимо, за даними опитувань порталу RealClearPolitics , якщо б на виборах президента США Трамп змагався з Берні Сандерсом, то програв би йому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Трампа з'явився перший конкурент на виборах президента США. Зокрема, напередодні зареєструвався перший кандидат від Республіканської партії Білл Вельд, який, можливо, буде змагатися з чинним президентом на праймеріз.

У березні колишній держсекретар США і суперниця Трампа Хілларі Клінтон відмовилася від участі у виборах президента США в 2020 році.