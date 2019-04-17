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Трамп застосував вето до резолюції про припинення підтримки США війни в Ємені

Новини » Політика    17.04.2019 - 04:36
Трамп застосував вето до резолюції про припинення підтримки США війни в Ємені
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Резолюція передбачала припинення участі в бойових діях в Ємені

Президент США Дональд Трамп застосував вето проти резолюції Конгресу, яка вимагає припинити військову підтримку коаліції в Ємені на чолі з Саудівською Аравією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Трамп назвав прийняте обома палатами Конгресу рішення як непотрібну і небезпечну спробу послабити конституційні повноваження глави держави. За його словами, конгресмени тим самим ставлять під загрозу громадян США і військовослужбовців.

Зазначимо, резолюція була схвалена Сенатом у березні і Палатою представників у квітні. Її автори критикували Саудівську Аравію за надмірне застосування сили в Ємені і бомбардування населених пунктів, які призвели до загибелі мирних жителів.

Так, громадянська війна у Ємені триває з 2015 року. Урядовим військам, підтримуваним Саудівською Аравією, протистоять повстанці-хусити, на боці яких виступає Іран. Жертвами конфлікту стали понад 10 тис. чоловік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дональд Трамп наклав вето на рішення Конгресу про блокування режиму надзвичайної пригоди (ПП), з допомогою якого він планує отримати кошти на будівництво стіни з Мексикою.

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