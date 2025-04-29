Трамп столкнулся с рекордным падением рейтингов, но не все плохо для президента США

Согласно опросу ABC News, Washington Post и Ipsos, только 39% американцев одобряют работу Трампа на посту. Это на 6 % меньше, чем в феврале и является антирекордом для первых 100 дней президентов США. Примечательно, что предыдущий антирекорд установил сам Трамп во время своей первой каденции.

В падении рейтингов президента нет ничего удивительного, ведь после каждых выборов он сталкивается с поляризацией общества. Но в случае Трампа оно больше, чем обычно, из-за чрезмерной радикальности американского президента, сказал в комментарии РБК-Украина глава "Института Американистики" Владислав Фарапонов.

Кроме того, Трамп целенаправленно играет на поляризацию американского общества, постоянно противопоставляя себя предыдущей администрации Джо Байдена и Демократической партии в целом - то есть, грубо говоря, чуть ли не половине американского общества.

Злую шутку с Трампом играет нереальность многих обещаний, которые он сделал перед выборами, сказал изданию Владимир Дубовик.

"Главным образом это связано с нереалистичными ожиданиями. Каждый вкладывал что-то свое, когда поддержал Трампа на выборах. В конце концов, если будут и дальше накапливаться проблемы с ценами, доступностью лекарств и медицинского обслуживания и т.д. - это повлечет длительный спад рейтинга", - отметил эксперт.

Но по его словам, Трамп может спокойно оставаться влиятельным президентом и при низких рейтингах, поскольку контролирует также и Конгресс, по крайней мере до промежуточных выборов 2026 года.