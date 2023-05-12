Трамп стал посмешищем из-за заявлений о войне, ему не годится быть президентом США, - Болтон

Он отметил, что Трамп не подходит на пост президента США по многим причинам.

"Для блага страны республиканцы должны требовать от него немедленного и окончательного прекращения президентской кампании. Трамп стал посмешищем, хвастаясь тем, что он может прекратить войну в Украине через 24 часа сразу после проигрыша в суде за сексуальное насилие и клевету", - написал Болтон.

Напомним, ранее Трамп пообещал своим избирателям "завершить войну России против Украины через 24 часа" после избрания на второй президентский срок.

Кроме того, Трамп отказался называть российского диктатора Владимира Путина военным преступником, ведь это якобы может помешать возможным переговорам.

К тому же Трамп заявлял, что позволил бы России забрать часть украинских территорий, чтобы избежать войны.

РБК-Украина также сообщало, что Трамп обжаловал приговор суда о попытке изнасилования.

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