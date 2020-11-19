ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Трамп може стати першим президентом США, який пропустить засідання G20

Вашингтон, Четвер 19 листопада 2020 21:23
Трамп може стати першим президентом США, який пропустить засідання G20
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитро Левицький

Білий дім відмовляється розповідати, чи буде президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп брати участь у віртуальному саміті G20. Саміт відбудеться цими вихідними під головуванням Саудівської Аравії.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

На початку листопада Трамп вже пропустив декілька самітів, доручивши раднику з питань національної безпеки представляти його. Під час саміту з робочим візитом в Саудівській Аравії перебуватиме державний секретар Майк Помпео.

Джерело телеканалу, ознайомлене з цим питанням, розповіло, що Трамп поки й сам не сказав своїм помічникам, чи братиме участь в саміті G20.

Телеканал зазначає, що раніше Трамп ставив під сумнів цінність подібних міжнародних самітів. Так, Трамп може стати першим американським президентом, який пропустить саміт G20, які почали проводити у 2008 році.

Нагадаємо, до цього американське агентство Reuters з посиланням на три джерела розповіло, що Трамп вже не планує проводити очний саміт G7 цього року. Зараз адміністрація президента США не займається підготовкою саміту.

Як відомо, за попередніми результатам, Трамп програв вибори президента США та не зміг переобратися на другий термін. Однак Трамп відмовляється визнавати перемогу Джо Байдена та стверджує, що вибори було сфальсифіковано.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Дональд Трампсаміт G20

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся