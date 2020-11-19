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Трамп может стать первым президентом США, который пропустит заседание G20

Вашингтон, Четверг 19 ноября 2020 21:23
Трамп может стать первым президентом США, который пропустит заседание G20
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитрий Левицкий

Белый дом отказывается рассказывать, будет ли президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп участвовать в виртуальном саммите G20. Саммит состоится в эти выходные под председательством Саудовской Аравии.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В начале ноября Трамп уже пропустил несколько саммитов, поручив советнику по вопросам национальной безопасности представлять его. Во время саммита с рабочим визитом в Саудовской Аравии будет находиться государственный секретарь Майк Помпео.

Источник телеканала, знакомый с этим вопросом, рассказал, что Трамп пока и сам не сказал своим помощникам, будет ли участвовать в саммите G20.

Телеканал отмечает, что ранее Трамп ставил под сомнение ценность подобных международных саммитов. Так, Трамп может стать первым американским президентом, пропустившим саммит G20, которые начали проводить в 2008 году.

Напомним, до этого американское агентство Reuters со ссылкой на три источника рассказал, что Трамп уже не планирует проводить очный саммит G7 в этом году. Сейчас администрация президента США не занимается подготовкой саммита.

Как известно, по предварительным результатам, Трамп проиграл выборы президента США и не смог переизбраться на второй срок. Однако Трамп отказывается признавать победу Джо Байдена и утверждает, что выборы были сфальсифицированы.

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Новости Украины Политика Дональд Трампсаммит G20

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