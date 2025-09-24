Трамп становится невероятно нетерпеливым по отношению к россиянам, - Венс

Президент США Дональд Трамп становится невероятно нетерпеливым по отношению к россиянам. Он уверен, что война против Украины вредит России.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Трамп реагирует на реальность на земле, он становится невероятно нетерпеливым по отношению к россиянам", - сказал Вэнс.

По его словам, президент США "видит цифры" и убежден, что война вредит России.

Вице-президент США отметил, что Трамп не менял своей позиции относительно полномасштабной войны в Украине, однако дал россиянам четко понять, что их будет ждать при условии отказа от мирного урегулирования.

"Если россияне откажутся вести мирные переговоры по Украине - это будет очень плохо для их страны", - подчеркнул Вэнс.