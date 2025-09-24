Трамп становится невероятно нетерпеливым по отношению к россиянам, - Венс
Президент США Дональд Трамп становится невероятно нетерпеливым по отношению к россиянам. Он уверен, что война против Украины вредит России.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Трамп реагирует на реальность на земле, он становится невероятно нетерпеливым по отношению к россиянам", - сказал Вэнс.
По его словам, президент США "видит цифры" и убежден, что война вредит России.
Вице-президент США отметил, что Трамп не менял своей позиции относительно полномасштабной войны в Украине, однако дал россиянам четко понять, что их будет ждать при условии отказа от мирного урегулирования.
"Если россияне откажутся вести мирные переговоры по Украине - это будет очень плохо для их страны", - подчеркнул Вэнс.
Позиция США в отношении России
Напомним, президент США Дональд Трамп угрожает России санкциями и тарифами уже несколько последних месяцев.
Американский лидер даже устанавливал для российского диктатора дедлайн, до которого Россия должна была заключить с Украиной перемирие. Но после окончания срока дедлайна Трамп так и не вводил жесткие санкции и тарифы.
Недавно американский президент заявил, что США могут нанести по России сильный удар с помощью санкций. Целью станут российская нефть и банки.
Ранее Белый дом заявлял о готовности ввести "серьезные" санкции против Москвы в случае, если ЕС полностью откажется от импорта российских энергоресурсов в ближайшее время.
А вчера, 23 сентября, Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским написал в своей соцсети Truth Social, что Украина может вернуть все свои территории, которые временно оккупировали россияне.
По словам американского лидера, такой сценарий возможен при поддержке со стороны стран Евросоюза.
Трамп также подчеркнул, что экономика России в плохом состоянии и сейчас "время для Украины действовать".