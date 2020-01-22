Трамп: у США є план щодо стримування китайського вірусу

Глава Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підкреслив, що у США є план щодо стримування коронавіруса, що охопив Китай. Про це повідомляє Sky News.

Таку заяву Трамп зробив у кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

"У нас є план, і ми думаємо, що він буде виконаний дуже добре. Ми вже виконали його дуже добре. Центр контролю захворювань (CDC) приголомшливий. Дуже професійний", - сказав американський лідер.

Крім того, коментуючи перший зареєстрований випадок зараження вірусом у США, президент зазначив, що у країни все під контролем.

"У нас все під контролем... Це одна людина з Китаю. У нас це під контролем. Все буде добре", - сказав Трамп.

Підкреслимо, в США зафіксували перший випадок зараження китайським вірусом. Перший випадок зараження був підтверджений в американському штаті Вашингтон.

Нагадаємо, Національна комісія охорони здоров'я Китаю заявила, що 440 осіб у 13 провінціях Китаю були заражені новим коронавірусом станом на вівторок з дев'ятьма смертельними наслідками.

Як писало РБК-Україна, 22 січня Всесвітня організація охорони здоров'я скликає екстрене засідання комітету з надзвичайних ситуацій у зв'язку з коронавірусом нового типу. На зустрічі мають обговорити, чи є поширення вірусу міжнародною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я.

Так, у Китаї посилюють контроль над туристами з метою запобігання поширенню коронавірусу нового типу.