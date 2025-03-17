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Трамп надеется на успешные переговоры с Путиным, - глава нацразведки США

Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп ожидает, что переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным будут успешными и продуктивными.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью NDTV заявила глава национальной разведки США Тулси Габбард.

Она напомнила, что Трамп уже очень четко обозначил свою позицию - он хочет завершить войну России против Украины.

"Переговоры (с Украиной и Россией - ред.) только начались, и он надеется на успех, но не для себя, а для дела мира и прекращения гибели невинных людей", - добавила Габбард. 

По словам главы нацразведки, у США есть лучшие переговорщики, которые работают как с украинцами, так и с россиянами. Поэтому в Вашингтоне ожидают дальнейшего прогресса.

"Президент Трамп проведет очень продуктивный разговор с Путиным в подходящее время, опираясь на свою непоколебимую приверженность миру", - добавила она. 

Переговоры Путина с Трампом

Напомним, президент США Дональд Трамп сегодня, 17 марта, заявил о планах провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Вероятно, звонок состоится завтра, 18 марта.

При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что завтра могут состояться переговоры Трампа и Путина.

Стоит заметить, что ключевым предметом обсуждений между США и Россией последнее время является предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня с Украиной. Пока Москва не спешит соглашаться.

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Владимир ПутинСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампМирные переговорыПеремирие России и УкраиныВойна в Украине