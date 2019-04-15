Трамп радить Boeing вдатися до ребрендингу літака 737 MAX

Фото: Дональд Трамп (Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Президент США також порекомендував додати "деякі додаткові функції"

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп порадив компанії Boeing вдатися до ребрендингу літака 737 MAX. Про це він написав у своєму Twitter.

Також глава США порекомендував додати "деякі додаткові функції".

"Що я знаю про брендінг, може бути, нічого (але я став президентом!). Але на місці компанії Boeing, я б виправив літак Boeing 737 MAX, додав деякі додаткові чудові функції і змінив назву літака", - написав американський лідер.

Нагадаємо, на початку квітня повідомлялося, що американська компанія Boeing планує з середини квітня скоротити кількість випущених на місяць літаків Boeing 737 MAX. Згідно із заявою, компанія вирішила тимчасово змінити обсяги виробництва з 52 літаків на місяць до 42 на місяць.

Як писало РБК-Україна раніше, уряд Ефіопії оприлюднив попередній звіт про катастрофу Boeing 737 Max 8. Згідно з документом, пілоти Boeing 737 Max 8 дотримувалися усіх інструкцій виробника, але це не запобігло катастрофі.

Додамо, компанія Boeing також визнала, що програмне забезпечення літаків моделі 737 MAX 8 містить додаткову незначну помилку, не пов'язану з проблемною системою MCAS.