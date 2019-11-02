Трамп повідомив про призначення нового в.о. міністра внутрішньої безпеки США

Президент США Дональд Трамп повідомив про призначення Чада Вульфа новим в. о. глави Міністерства внутрішньої безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News..

Наголошується, що Вульф досі був маловідомим співробітником Міністерства внутрішньої безпеки.

Попередній в.о. глави міністерства Кевін Макалинан заявив про відхід у відставку на початку жовтня і повинен залишити свій пост 31 жовтня.

Трамп оголосив про свій вибір нового глави міністерства, яке відіграє ключову роль в реалізації його неоднозначно сприймається імміграційної політики, виступаючи перед журналістами у Білому домі.

Трамп вказав, що Вульф користується великою повагою. У минулому Вульф піддавався критиці з боку прихильників посилення імміграційної політики за те, що допомагав отримувати тимчасові візи в США іноземним робітникам.

Нагадаємо, 12 жовтня Трамп оголосив про відставку виконуючого обов'язки міністра внутрішньої безпеки США Кевіна Макэлинэна.

Раніше міністр енергетики США Рік Перрі заявив, що подає у відставку після початку процедури імпічменту Дональду Трампу. На своїй посаді Перрі залишиться до кінця року.