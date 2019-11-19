Трамп підвищить мита, якщо угода з Китаєм не відбудеться

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп закликав Китай погодитися на угоду на умовах США

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо торговельна угода з Китаєм не буде підписано, Америка підвищить тарифи на імпорт китайських товарів. Про це повідомляє Reuters.

За словами Трампа, Китаю необхідно погодитися на пропозицію США, так як в противному разі угода не відбудеться.

"Китай зацікавлений в угоді, що мені подобається. Якщо ні, то ні. Я зараз дуже задоволений Китаєм. У нас багато грошей для наших фермерів, я допомагаю людям. У мене хороші стосунки з Китаєм. Подивимося, що буде. Якщо ми не підпишемо угоду, я підніму мита ще вище", - заявив президент США.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 17 листопада делегації США та Китаю провели телефонну розмову, під час якого обговорили першу частину торговельної угоди між державами. Сторони досягли домовленостей про подальшу підтримку тісного контакту між державами.

До цього в Китаї заявили про готовність обговорити з США можливість поетапного скасування мит, введених під час багатомісячної торговельної війни. Пізніше Трамп відповів на пропозицію Китаю, заявивши, що не згоден скасувати мита на американські товари для Китаю.