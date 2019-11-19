ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп підвищить мита, якщо угода з Китаєм не відбудеться

Новини » В світі     19.11.2019 - 21:26
Трамп підвищить мита, якщо угода з Китаєм не відбудеться
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп закликав Китай погодитися на угоду на умовах США

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо торговельна угода з Китаєм не буде підписано, Америка підвищить тарифи на імпорт китайських товарів. Про це повідомляє Reuters.

За словами Трампа, Китаю необхідно погодитися на пропозицію США, так як в противному разі угода не відбудеться.

"Китай зацікавлений в угоді, що мені подобається. Якщо ні, то ні. Я зараз дуже задоволений Китаєм. У нас багато грошей для наших фермерів, я допомагаю людям. У мене хороші стосунки з Китаєм. Подивимося, що буде. Якщо ми не підпишемо угоду, я підніму мита ще вище", - заявив президент США.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 17 листопада делегації США та Китаю провели телефонну розмову, під час якого обговорили першу частину торговельної угоди між державами. Сторони досягли домовленостей про подальшу підтримку тісного контакту між державами.

До цього в Китаї заявили про готовність обговорити з США можливість поетапного скасування мит, введених під час багатомісячної торговельної війни. Пізніше Трамп відповів на пропозицію Китаю, заявивши, що не згоден скасувати мита на американські товари для Китаю.

США продовжив ліцензію Huawei на 90 днів США запровадили нові санкції против Куби
Новини України Сполучені Штати АмерикиКитайторговля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся