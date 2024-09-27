Трамп сегодня встретится с Зеленским

По словам Трампа во время прес-конференции, встреча состоится в нью-йоркском небоскребе Trump Tower.

Она планируется на 9:45 по местному времени (16:45 - по киевскому времени).

Журналист обнародовал в сети заявление бывшего президента Штатов в четверг относительно данной встречи с Зеленским.

По словам Трампа, инициатива по встрече была от президента Украины, и он на нее согласился.

"Президент Зеленский попросил встретиться со мной, и я встречусь с ним завтра утром около 9:45 в Трамп-тауэре", - цитирует Трампа корреспондент

Трамп рассказал о планах встретиться с Зеленским 27 сентября (фото: пост скрин x.com/komadovsky)

Встреча была под вопросом

Стоит отметить, что ранее обозреватели выражали сомнения в возможности встречи Трампа и Зеленского, который с понедельника находится в США с официальным визитом.

Так, украинский президент во время встреч в четверг уже представил американскому коллеге Джо Байдену и вице-президенту США и кандидату на пост главы государства Камале Харрис план победы Украины. При этом Зеленский ранее озвучивал намерения показать соответствующую инициативу и Трампу.

Заявления "республиканцев" во время визита Зеленского в США

Вместе с тем на фоне визита президента Украины в Штаты прозвучали неоднозначные заявления от Трампа относительно самого Зеленского, и войны РФ против Украины.

Кроме того, по инициативе "республиканцев" разгорелся скандал вокруг визита украинского президента на завод в Пенсильвании, где на встрече не было представителей "республиканцев" (на этом предприятии производятся артиллерийские снаряды для ВСУ).

Представители Республиканской партии США в Конгрессе также инициировали расследование о возможном вмешательстве в выборы.

Вместе с тем в Белом доме уже отреагировали на скандал. Так, спикер Белого дома Карин Жан-Пьер отметила 26 сентября, что незадолго до приезда в Пенсильванию Зеленский посетил штат Юта с губернатором-республиканцем - и в тот раз никто не начинал расследований по вмешательствам в выборы США.

Также напарник Трампа сенатор от штата Огайо Джей Д. Вэнс раскритиковал помощь США Украине.

Добавим, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил представителям СМИ, что не встретится с Зеленским, объяснив это тем, что из-за занятости не смог запланировать встречу.

Подробнее о том, как Трамп использует визит Зеленского в США в предвыборной гонке, читайте в отдельном материале РБК-Украина.