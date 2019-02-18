Трамп збирається поїхати в Японію на зустріч з Абе

Трамп не відвідувала Японію з листопада 2017 року

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается посетить Японию с официальным визитом в мае 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Sankei.

По данным газеты, в настоящее время японское правительство занимается проработкой визита Трампа. Ожидается, что глава Белого дома проведет переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Визит американского лидера продлится с 25 по 28 мая.

Планируется также встреча Трампа с новым императором Японии Нарухито, который должен взойти на престол 1 мая. Таким образом президент США станет первым иностранным лидером, удостоившимся аудиенции у нового императора.

В неформальной части встречи лидеры сыграют в гольф и посетят выступления по сумо.

Отметим, что Трамп не посещал Японию с ноября 2017 года.

Напомним, что премьер Японии Синдзо Абэ номинировал Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира "за вклад в денуклеаризацию Корейского полуострова и поддержание мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе".