Трамп сказал, от чего зависит вывод дополнительных войск США из Европы

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможное сокращение американского военного присутствия в Европе напрямую связано с вопросом Гренландии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию CNN.
Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что дальнейшее размещение американских войск в Европе во многом будет зависеть от ситуации вокруг Гренландии.
"Я еще не принял окончательного решения. Многое будет зависеть от Гренландии", – сказал он.
Трамп также отметил, что готов рассмотреть вариант вывода части войск, если Соединенным Штатам не удастся заключить, по его словам, "очень выгодную сделку" по Гренландии.
Ранее западные СМИ сообщали, что Трамп в частных разговорах выражал желание сократить американский военный контингент в Европе примерно на треть.
Одновременно президент США неоднократно заявлял о намерении установить контроль над Гренландией, объясняя это интересами национальной безопасности.
Он также говорил о возможности покупки острова и не исключал применения экономического давления для достижения этой цели.
Власти Дании и Гренландии, в свою очередь, неоднократно отвергали возможность передачи острова под контроль США.
Во время саммита НАТО в Анкаре Дональд Трамп вновь подтвердил свою заинтересованность в Гренландии. При этом он признал, что такая позиция может осложнить отношения Вашингтона с союзниками по Альянсу.
Напоминаем, что ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что после серии американских ударов представители Ирана якобы вышли на связь с Вашингтоном и предложили заключить соглашение. По его словам, Соединенные Штаты готовы рассматривать дипломатический путь, однако будут реагировать на дальнейшие действия Тегерана.