ua en ru
Вт, 10 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Кандидатуру Хегсета республиканец внес до Конгресса на импичмент

00:24 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Кандидатуру Хегсета республиканец внес до Конгресса на импичмент Фото: глава Пентагона Пит Хегсет (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Республиканец Томас Масси инициировал процедуру импичмента министра обороны США Пита Хегсета. Он обвиняется, в частности, в проведении военной операции против Ирана без разрешения Конгресса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

В понедельник, 9 ноября, конгрессмен-республиканец Томас Масси повторно внес в Палату представителей резолюцию с восемью статьями импичмента против главы Пентагона.

Документ предусматривает обвинение в серьезных нарушениях, в частности, злоупотреблении властью и несоблюдении конституционных полномочий Конгресса по объявлению войны.

Три статьи касаются военной кампании США против Ирана. Масси утверждает, что Хегсет участвовал в ведении боевых действий без должного разрешения американского парламента.

Среди других претензий к министру обороны - удары по судам, подозреваемым в перевозке наркотиков, военные операции в Йемене и Венесуэле, а также давление на сенатора Марка Келли после его призывов к военнослужащим не выполнять незаконные приказы.

По словам Масси, действия руководителя Пентагона представляют угрозу Конституции США и противоречат его должностным обязанностям.

Как Хегсет отреагировал на угрозу импичмента

Сам Пит Хегсет заявил, что не волнуется по инициативе конгрессмена. Об этом он сказал журналистам в штате Род-Айленд, отвечая на вопрос о наличии достаточной поддержки республиканцев для блокирования импичмента.

"Мы не волнуемся из-за импичмента. Завтра утром мы проведем пресс-конференцию на эту тему", - заявил глава Пентагона.

Он также назвал действия своих оппонентов политически мотивированными и заявил, что критики не согласны с успехами американского оборонного ведомства.

Хегсет добавил, что готов обсуждать военные операции администрации Дональда Трампа и защищать решение Пентагона.

Ожидается, что Палата представителей рассмотрит резолюцию в течение двух законодательных дней после ее повторного внесения.

Что известно о перспективах импичмента

Инициативу Масси поддержал лидер демократического меньшинства в Палате представителей Гаким Джеффрис. Ранее он заявил, что будет голосовать за импичмент Хегсета.

В то же время для принятия резолюции нужно простое большинство голосов в Палате представителей. Если документ пройдет этот этап, вопрос перейдет в Сенат, где для отстранения министра от должности необходима поддержка двух третей сенаторов.

Президент США Дональд Трамп ранее выступил в защиту Хегсета. Он заявил, что намерен оставить его в должности и не видит оснований для импичмента, поскольку, по его словам, министр помог одержать победы в двух войнах.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Пит Хегсет
Новости
НАТО направит представителя на переговоры в Абу-Даби: кто примет участие
НАТО направит представителя на переговоры в Абу-Даби: кто примет участие
Аналитика
Сдать территории без военного поражения – это капитуляция: интервью с Андреем Ильенко
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Сдать территории без военного поражения – это капитуляция: интервью с Андреем Ильенко