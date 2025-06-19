Трамп склоняется к удару по ядерному объекту в иранском Фордо, - СМИ

Трамп, по данным издания, проинформирован о рисках и преимуществах удара по Фордо. Он считает, что вывод этого объекта из строя нужен, поскольку есть риск того, что Тегеран все же завладеет ядерным вооружением.

"Он считает, что выбора особо нет. Завершение работы означает уничтожение Фордо", - сказал один из собеседников журналистам.

Издание подтвердило, что Трамп предварительно одобрил планы нападения на Иран еще вечером 17 июня. Однако он до сих пор не принял окончательного решения по этому поводу. Трамп ожидает, что Иран добровольно откажется от ядерной программы и наносить удар по Фордо уже не будет необходимости.

Американская разведка тем временем передала Белому дому отчеты, в которых указана примерная скорость создания ядерного оружия Тегераном. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф во время закрытых слушаний утверждал, что Иран считается близким к обретению ядерного оружия.

Заявление Рэтклиффа не совпадает с официальной позицией разведки США. Там считают, что руководство Ирана не отдавало официального приказа о создании ядерной бомбы - о чем сообщили Конгрессу США. Но чиновник продолжает утверждать, что прав именно он, а не другие американские разведывательные службы.