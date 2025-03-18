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Трамп серьезно настроен на звонок с Путиным и хочет добиться мира, - Белый дом

Вашингтон, Вторник 18 марта 2025 15:41
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Трамп серьезно настроен на звонок с Путиным и хочет добиться мира, - Белый дом Фото: Дональд Трамп, президент США (flickr by whitehouse)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп сегодня, 18 марта, проведет переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Американский лидер настроен серьезно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря Белого дома Харрисона Филдса.

У Филдса спросили, может ли Путин вести с Трампом "жесткую игру" во время сегодняшних переговоров.

По мнению Филдса, Путин уважает Трампа, потому что "понимает, с кем имеет дело". Между президентом США и российским диктатором "сложились очень хорошие рабочие отношения, в которых оба человека уважают друг друга".

Заместитель пресс-секретаря Белого дома добавил, что Путин "осознал", что он не сможет "играть с Трампом в те же игры", как с Джорджем Бушем, Бараком Обамой и Джо Байденом.

"Он дал украинцам Javelin, когда президент Обама давал им подушки и одеяла. Президент Трамп настроен серьезно, и в конце концов он хочет добиться мира", - отметил Филдс.

Переговоры Трампа и Путина

Напомним, сегодня, 18 марта, должен состояться телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, ключевой темой обсуждений станет урегулирование войны России против Украины.

При этом сам Трамп заявил, что он хочет спасти украинских военных, которые якобы "окружены в Курской области". Стоит заметить, что такую информацию об "окружении" опровергал президент Украины Владимир Зеленский.

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