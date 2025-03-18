Трамп серьезно настроен на звонок с Путиным и хочет добиться мира, - Белый дом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря Белого дома Харрисона Филдса.

У Филдса спросили, может ли Путин вести с Трампом "жесткую игру" во время сегодняшних переговоров.

По мнению Филдса, Путин уважает Трампа, потому что "понимает, с кем имеет дело". Между президентом США и российским диктатором "сложились очень хорошие рабочие отношения, в которых оба человека уважают друг друга".

Заместитель пресс-секретаря Белого дома добавил, что Путин "осознал", что он не сможет "играть с Трампом в те же игры", как с Джорджем Бушем, Бараком Обамой и Джо Байденом.

"Он дал украинцам Javelin, когда президент Обама давал им подушки и одеяла. Президент Трамп настроен серьезно, и в конце концов он хочет добиться мира", - отметил Филдс.