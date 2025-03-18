Трамп серйозно налаштований на дзвінок з Путіним і хоче добитися миру, - Білий дім
Президент США Дональд Трамп сьогодні, 18 березня, проведе переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер налаштований серйозно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника прес-секретаря Білого дому Харрісона Філдса.
У Філдса запитали, чи може Путін вести з Трампом "жорстку гру" під час сьогоднішніх переговорів.
На думку Філдса, Путін поважає Трампа, тому що "розуміє, з ким має справу". Між президентом США і російським диктатором "склалися дуже хороші робочі стосунки, в яких обидві людини поважають одна одну".
Заступник прессекретаря Білого дому додав, що Путін "усвідомив", що він не зможе "грати з Трампом у ті самі ігри", як із Джорджем Бушем, Бараком Обамою і Джо Байденом.
"Він дав українцям Javelin, коли президент Обама давав їм подушки і ковдри. Президент Трамп налаштований серйозно, і врешті-решт він хоче добитися миру", - зазначив Філдс.
Переговори Трампа і Путіна
Нагадаємо, сьогодні, 18 березня, має відбутися телефонна розмова президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.
За словами прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, ключовою темою обговорень стане врегулювання війни Росії проти України.
При цьому сам Трамп заявив, що він хоче врятувати українських військових, які нібито "оточені в Курській області". Варто зауважити, що таку інформацію про "оточення" спростовував президент України Володимир Зеленський.
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