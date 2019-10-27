Трамп зробить "важливу заяву" в неділю, - Білий дім

Чого саме стосуватиметься ця заява - невідомо
Президент США Дональд Трамп планує зробити "важливу заяву" в Білому домі в неділю, 27 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Очікується, що заяву буде зроблено в 15:00 за київським часом. Офіційний представник Білого дому Хоган Гідлі більше не повідомив ніяких подробиць.
Інтригу Трамп також залишив у своєму Twitter в ніч на неділю.
"Щось дуже велике тільки що сталося!", - написав Трамп.
Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що санкції проти Туреччини через військової операції в Сирії були зняті.
Нагадаємо, у четвер, 17 жовтня, Туреччина і США підписали угоду про припинення військової операції в Сирії.