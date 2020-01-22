Трамп вважає показання Болтона і Помпео у справі про імпічмент загрозою нацбезпеці США

Президент США Дональд Трамп заявив, що свідчення в Сенаті колишнього радника президента з питань національної безпеки Джона Болтона і держсекретаря Майка Помпео у справі про імпічмент представляють загрозу нацбезпеці Америки. Про це повідомляє Reuters.

За словами Трампа, він хотів би, щоб процес був більш тривалим, під час якого могли б дати показання як Болтон і Помпео, так і інші високопоставлені чиновники США.

"Проблема з Джоном (Болтоном - ред.) полягає в тому, що це проблема національної безпеки. Він знає деякі мої думки, він знає, що я думаю про лідерах. Що станеться, якщо він покаже, що я думаю про певний лідера, і це не дуже позитивно? Показання Помпео також буде представляти небезпеку", - заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше Джон Болтон заявив, що готовий дати свідчення в Сенаті. За словами колишнього радника Трампа, він готовий з'явитися для дачі показань у випадку, якщо йому прийде повістка з вимогою з'явитися на слухання.

Також РБК-Україна писало, що Майк Помпео відмовився від дачі показань під час розслідування імпічменту в Палаті представників Конгресу США. Трамп також заявляв, що хоче, щоб держсекретар свідчив по даній справі.