Болтон готовий дати свідчення у справі про імпічмент Трампа

Фото: Джон Болтон (РБК-Україна)

Болтон згоден дати свідчень в Сенаті, якщо йому прийде відповідна повістка

Колишній радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що готовий дати свідчення в Сенаті в рамках розслідування справи про імпічмент президента Дональда Трампа. Про це йдеться в заяві Болтона на його офіційному сайті.

За словами колишнього радника Трампа, він готовий явити для дачі показань у випадку, якщо йому прийде повістка з вимогою з'явитися на слухання.

"Оскільки питання про те, щоб я дав свідчення, знову стоїть на порядку денному, я прийшов до висновку, що в разі, якщо Сенат викличе мене за викликом для дачі показань, я готовий дати свідчення", - заявив Болтон.

Також він зазначив, що не з'явився для дачі показань Палаті представників у справі про імпічмент, так як чекав рішення суду щодо можливості колишнім співробітникам Білого дому давати свідчень у Конгресі. Так як рішення не було винесено, Болтон прийняв самостійно рішення про свідкування по даній справі.

Раніше РБК-Україна писало, що Джона Болтона викликали для дачі свідчень у Палату представників 7 листопада, проте він так і не з'явився.

Нагадаємо, в кінці 2019 року Палата представників Конгресу США проголосувала за дві статті звинувачення проти Трампа в рамках процедури імпічменту. Президента США звинувачують у зловживанні владою та перешкоджання розслідуванню Конгресу. Далі справа про імпічмент повинні розглянути в Сенаті США.