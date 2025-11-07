Не Трамп. Рубио назвал фаворита на президентских выборах 2028 года

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио убежден, что вице-президент Джей Ди Вэнс является главным фаворитом на президентских выборах 2028 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"Марко четко дал понять, что если Джей Ди решит баллотироваться, он станет кандидатом от партии. Рубио сделает все возможное, чтобы помочь вице-президенту в этих усилиях", - отметил приближенный к госсекретарю источник.
Издание считает, что такие заявления свидетельствуют о начале подготовки части республиканцев к борьбе за лидерство в партии, несмотря на то, что второй срок президентства Дональда Трампа только начался.
Американский лидер неоднократно называл Вэнса и Рубио своими возможными преемниками. При этом оба политика заявляют, что поддерживают дружеские отношения и не конкурируют между собой.
"Никто не ожидает, что Марко покинет правительство или начнет критиковать действующего вице-президента", - сообщил другой источник.
Собеседник Politico, близкий к Белому дому, сообщил, что "существует ожидание, что Джей Ди выдвинет свою кандидатуру, а Рубио станет его напарником на выборах".
Согласно опросу издания, среди избирателей, которые поддержали Трампа в прошлом году, Вэнс сейчас имеет самый высокий уровень поддержки. 35% респондентов хотели бы видеть кандидатом от Республиканской партии именно его.
При этом лишь 2% опрошенных отдали предпочтение Рубио, тогда как 60% не определились или не хотят видеть ни одного из них. В пользу действующего президента высказались 28% респондентов.
Напомним, недавно Дональд Трамп рассказал, что "даже не думает о третьем президентском сроке".
В то же время он заявил, что ему нравятся Джей Ди Вэнс и Марко Рубио, и добавил, что у республиканцев есть сильная "скамейка запасных" в отличие от демократов.
Отметим, издание Axios еще в начале 2025 года писало, что Вэнса уже позиционируют, как преемника "Make America Great again" (MAGA) в 2028 году, то есть, кандидатом в президенты.