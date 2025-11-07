Не Трамп. Рубио назвал фаворита на президентских выборах 2028 года

"Марко четко дал понять, что если Джей Ди решит баллотироваться, он станет кандидатом от партии. Рубио сделает все возможное, чтобы помочь вице-президенту в этих усилиях", - отметил приближенный к госсекретарю источник.

Издание считает, что такие заявления свидетельствуют о начале подготовки части республиканцев к борьбе за лидерство в партии, несмотря на то, что второй срок президентства Дональда Трампа только начался.

Американский лидер неоднократно называл Вэнса и Рубио своими возможными преемниками. При этом оба политика заявляют, что поддерживают дружеские отношения и не конкурируют между собой.

"Никто не ожидает, что Марко покинет правительство или начнет критиковать действующего вице-президента", - сообщил другой источник.

Собеседник Politico, близкий к Белому дому, сообщил, что "существует ожидание, что Джей Ди выдвинет свою кандидатуру, а Рубио станет его напарником на выборах".

Согласно опросу издания, среди избирателей, которые поддержали Трампа в прошлом году, Вэнс сейчас имеет самый высокий уровень поддержки. 35% респондентов хотели бы видеть кандидатом от Республиканской партии именно его.

При этом лишь 2% опрошенных отдали предпочтение Рубио, тогда как 60% не определились или не хотят видеть ни одного из них. В пользу действующего президента высказались 28% респондентов.