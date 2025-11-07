RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Не Трамп. Рубио назвал фаворита на президентских выборах 2028 года

Фото: Марко Рубио, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио убежден, что вице-президент Джей Ди Вэнс является главным фаворитом на президентских выборах 2028 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Марко четко дал понять, что если Джей Ди решит баллотироваться, он станет кандидатом от партии. Рубио сделает все возможное, чтобы помочь вице-президенту в этих усилиях", - отметил приближенный к госсекретарю источник.

Издание считает, что такие заявления свидетельствуют о начале подготовки части республиканцев к борьбе за лидерство в партии, несмотря на то, что второй срок президентства Дональда Трампа только начался.

Американский лидер неоднократно называл Вэнса и Рубио своими возможными преемниками. При этом оба политика заявляют, что поддерживают дружеские отношения и не конкурируют между собой.

"Никто не ожидает, что Марко покинет правительство или начнет критиковать действующего вице-президента", - сообщил другой источник.

Собеседник Politico, близкий к Белому дому, сообщил, что "существует ожидание, что Джей Ди выдвинет свою кандидатуру, а Рубио станет его напарником на выборах".

Согласно опросу издания, среди избирателей, которые поддержали Трампа в прошлом году, Вэнс сейчас имеет самый высокий уровень поддержки. 35% респондентов хотели бы видеть кандидатом от Республиканской партии именно его.

При этом лишь 2% опрошенных отдали предпочтение Рубио, тогда как 60% не определились или не хотят видеть ни одного из них. В пользу действующего президента высказались 28% респондентов.

 

Напомним, недавно Дональд Трамп рассказал, что "даже не думает о третьем президентском сроке".

В то же время он заявил, что ему нравятся Джей Ди Вэнс и Марко Рубио, и добавил, что у республиканцев есть сильная "скамейка запасных" в отличие от демократов.

Отметим, издание Axios еще в начале 2025 года писало, что Вэнса уже позиционируют, как преемника "Make America Great again" (MAGA) в 2028 году, то есть, кандидатом в президенты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампМарко Рубио