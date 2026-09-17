Трамп рассказал, когда может завершиться война России против Украины

Самый сложный конфликт

Трамп заявил, что США продолжают работать над урегулированием войны России против Украины. По его словам, именно этот конфликт оказался наиболее сложным среди тех, которые он связывает со своими попытками завершить восемь войн.

"Вы знаете, я завершил восемь конфликтов. И самая сложный – между Россией и Украиной, потому что лидеры ненавидят друг друга. Но урегулирование в скором времени будет достигнуто", - заявил Трамп.

Американский президент также отметил сложность ситуации из-за отношений между руководителями двух стран.

Что сказал Трамп

Заявление прозвучало в ходе выступления Трампа в Гастонии, Северная Каролина, 16 сентября 2026 года. При этом Трамп не уточнил, какие именно шаги, по его мнению, должны привести к достижению договоренности и в какие конкретно сроки это может произойти.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что война России против Украины может завершиться до окончания его президентского срока в январе 2029 года.

Напоминаем, что еще раньше Дональд Трамп выражал уверенность, что Москва и Киев смогут достичь договоренности, которая позволит завершить войну.