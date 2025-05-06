Трамп рассказал, кто сможет вернуться в США после самодепортации

Глава Белого дома заявил, что обновленная политика его администрации касательно самодепортации (добровольного возвращения мигрантов в их страны. - ред.), предусматривает возможность для отдельных лиц в будущем снова въехать в Соединенные Штаты.

В то же время, по его словам, те, кто откажутся воспользоваться соответствующей процедурой, могут потерять возможность возвращения навсегда.

"Мы обеспечим им надлежащий перелет в страну происхождения и дадим определенный период времени. Если они справятся, мы будем готовы с ними работать, чтобы, возможно, когда-то - при соответствующих условиях - они могли вернуться, если это порядочные люди", - заявил президент журналистам в Овальном кабинете.

Трамп подчеркнул, что такой шанс будут иметь только те люди, которых администрация считает полезными и желанными для страны.

"Если это те люди, которых мы хотим видеть в нашей компании. Трудолюбивые люди, которые могут любить нашу страну. А если нет, то они не будут", - подчеркнул Трамп.