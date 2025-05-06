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Трамп рассказал, кто сможет вернуться в США после самодепортации

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Дональд Трамп предлагает мигрантам добровольно уехать из страны с возможностью вернуться в будущем. Но шансы на возвращение будут иметь не все.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Глава Белого дома заявил, что обновленная политика его администрации касательно самодепортации (добровольного возвращения мигрантов в их страны. - ред.), предусматривает возможность для отдельных лиц в будущем снова въехать в Соединенные Штаты.

В то же время, по его словам, те, кто откажутся воспользоваться соответствующей процедурой, могут потерять возможность возвращения навсегда.

"Мы обеспечим им надлежащий перелет в страну происхождения и дадим определенный период времени. Если они справятся, мы будем готовы с ними работать, чтобы, возможно, когда-то - при соответствующих условиях - они могли вернуться, если это порядочные люди", - заявил президент журналистам в Овальном кабинете.

Трамп подчеркнул, что такой шанс будут иметь только те люди, которых администрация считает полезными и желанными для страны.

"Если это те люди, которых мы хотим видеть в нашей компании. Трудолюбивые люди, которые могут любить нашу страну. А если нет, то они не будут", - подчеркнул Трамп.

Программа самодепортации мигрантов

Дональд Трамп анонсировал программу по самодепортации мигрантов еще в середине апреля. Он отметил, что государство будет предоставлять добровольцам стипендию и билет на самолет для вылета из страны, и не исключил возвращения мигрантов обратно в страну "если они будут хорошо себя вести".

В понедельник, 5 мая, Министерство внутренней безопасности США сообщило о запуске программы самодепортации. Мигранты, которые добровольно вернутся в свои страны, получат стипендию 1000 долларов. Первым "счастливчиком" оказался гражданин Гондураса.

Издание The Washington Post сообщало, что администрация Трампа планирует депортировать 1 миллион мигрантов в год. Но есть ряд факторов, которые не позволят этим планам реализоваться.

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