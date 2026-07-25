Трамп распорядился прекратить удары по Ирану, - Axios

По словам источников, Трамп ежедневно в течение двух недель после обеда одобрял планы ударов, представленные военными. Далее эти удары выполнялись в течение нескольких часов.

В пятницу 24 июля Трамп получил аналогичный план, однако не дал на него "зеленый свет". Вместо этого он приказал военным не наносить удары.

Вскоре в тот же день после распоряжения, Трамп сказал журналистам в Белом доме, что у него есть возможность продолжить удары или даже обострить их, включая "ликвидацию всего", что есть у Ирана.

При этом дал понять, что считает "более разумной стратегией" "заключить сделку" с Ираном.

"Мы сейчас ведем переговоры с иранцами. Думаю, с каждым днем их намерения становятся все серьезнее. Мы готовы к бою, но мы ведем с ними переговоры", - сказал Трамп.

В тот же день у лидера США состоялся ужин с журналистами из пула Белого дома. Это был тот ужин, который несколько месяцев назад был сорван из-за стрельбы. Во время общения с прессой Трамп вчера сказал, что по его мнению, Иран в данный момент не готов к сделке, "но я готов выслушать".

Как пишет издание, решение Трампа отражает как его готовность предоставить больше пространства для дипломатии, так и признание того, что нынешний уровень ударов США достиг предела своей эффективности (если конечно речь не идет о возобновлении масштабных боевых действий).

На данный момент неясно, был ли приказ Трампа в пятницу разовым или же "затишье" продолжится. Но в случае, если он отдаст приказ о возобновлении ударов, армия США может мобилизоваться в короткие сроки.

Источники говорят, что американские военные все еще готовят планы возможного возобновления крупных боевых действий, но Трамп пока не отдал приказов двигаться в этом направлении.

К слову, приказ Трампа прекратить огонь был отдан через несколько часов после того, как в Тегеран прибыла оманская делегация для переговоров о новом порядке открытия Ормузкого пролива.

По словам источников, прогресс в переговорах и сделка между Оманом и Ираном может быть достигнута в течение выходных. Затем Трампу придется решить, принимать ли предложенную сделку.

Израиль ожидал присоединится к атакам

Согласно израильским источникам, Министерство безопасности и Армия обороны Израиля ожидали в пятницу очередного раунда американских ударов и даже готовились к тому, что массированная атака США могла бы спровоцировать ответный удар по Израилю.

Кабмин и военные не были уверены полность, что предпримут США, поэтому готовились к масштабной бомбардировке и оставались в состоянии повышенной готовности.

Но в итоге в пятницу вечером израильтяне получили уведомление о том, что Трамп не одобрил новые удары.