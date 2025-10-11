Трамп начал новую фазу торговой войны с Китаем, - Reuters

Президент США объявил о введении дополнительных 100% тарифов на импорт из Китая и новых ограничений на экспорт критически важного программного обеспечения, которые вступят в силу 1 ноября. Эти меры направлены на ответ на действия Пекина, который усилил контроль над экспортом редкоземельных элементов, необходимых для технологического производства.

Влияние на дипломатические контакты

На фоне новых шагов в торговой войне под вопрос поставлена встреча с лидером Китая, запланированная в Южной Корее. Президент США отметил, что пока нет оснований для встречи, однако возможность ее проведения сохраняется. Пекин ранее не подтверждал проведение переговоров.

Эскалация торговой войны

Действия американской стороны стали крупнейшим разрывом за последние шесть месяцев между крупнейшим производителем и крупнейшим потребителем редкоземельных материалов.

Эксперты прогнозируют, что новые ограничения на экспорт программного обеспечения и деталей для авиации могут серьезно ударить по технологическому сектору Китая, включая облачные сервисы и искусственный интеллект.

Реакция рынка

Торговые угрозы вызвали значительную нестабильность на рынках, усилив опасения относительно перспектив мировой экономики. Китай контролирует более 90% мирового производства обработанных редкоземельных элементов и магнитов, которые необходимы для автомобилей, авиации и оборонной промышленности.

Резкое повышение тарифов и экспортные ограничения сигнализируют о новой фазе торговой войны между США и Китаем, демонстрируя, что перемирие в экономических отношениях оказалось нестабильным и краткосрочным.