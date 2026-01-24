Трамп раскрыл, какое оружие помогло захватить Мадуро: что известно о "Дискомбобуляторе"

Секретное оружие "Дискомбобулятор" сыграло ключевую роль во время рейда США в Каракасе. Оно парализовало оборонительные системы, позволив провести спецоперацию без жертв среди американских военных.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для New York Post.
По его словам, во время рейда в Венесуэлу было использовано новое секретное оружие, которое он называет "Дискомбобулятор".
"Эта технология вывела из строя оборонительные системы Мадуро, в частности российские и китайские ракеты, стоявшие на вооружении Венесуэлы, и не позволила им сработать", - заявил Трамп.
Рейд состоялся 3 января 2026 года, когда американские вертолеты прибыли в Каракас, чтобы арестовать венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес по федеральным обвинениям в незаконном обороте наркотиков и оружия.
Ни один американский военный не пострадал.
"Они нажимали кнопки, а ничего не работало. Враг был полностью парализован", - добавил он.
Очевидцы описывали эффекты оружия как интенсивную звуковую волну, после которой у защитников Мадуро началось кровотечение из носа и рвота, а часть охранников упала на землю, не способная сопротивляться.
Сейчас 63-летний Мадуро содержится в федеральной тюрьме в Бруклине, а бывшая вице-президент Делси Родригес исполняет обязанности временного лидера Венесуэлы.
"У нас прекрасные отношения с новым президентом. Она замечательная", - отметил Трамп.
Информация о "Дискомбобуляторе" появилась на фоне сообщений о развитии импульсного энергетического оружия в США, подозреваемого в вызывании "Гаванского синдрома".
Ранее западные СМИ сообщали об эффектах новых технологий на боевые системы, однако детали оставались секретными.
Напомним, Дональд Трамп уже заявлял, что Соединенные Штаты обладают секретными видами вооружений, о которых мир пока ничего не знает, и их существование стоит хранить в тайне.
В октябре 2025 года он впервые за 33 года объявил о намерении возобновить ядерные испытания.
Трамп также сообщил, что поручил Пентагону провести тесты американского ядерного арсенала "на равной основе" с другими ядерными державами. Он подчеркнул, что США имеют больший ядерный потенциал и более современное вооружение, чем Россия.
Кроме того, президент США анонсировал создание нового класса военных кораблей под названием "Трамп". Первый линкор этого класса может стоить до 22 млрд долларов, что сделает его одним из самых дорогих кораблей в истории американского флота.