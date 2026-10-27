Трамп рассматривает снятие санкций с "черной кассы" Путина, - NYT
Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность снятия санкций с Российского фонда прямых инвестиций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Российский фонд прямых инвестиций является государственной структурой, инвестирующей в российские компании и совместные проекты с иностранными инвесторами.
Фонд оказался под американскими санкциями в 2022 году по решению администрации Джо Байдена, назвавшей его "черной кассой" Владимира Путина и инструментом распространения российского влияния за границей.
Американское чиновник и собеседники, осведомленные о ходе переговоров, рассказали изданию, что Вашингтон рассматривает заявку фонда на отмену санкций в рамках более широких переговоров с Москвой.
Источник подтвердил, что этот вопрос изучают по установленной процедуре. Причиной называют "стремление улучшить отношения с Россией и способствовать завершению войны".
Окончательное решение об отмене ограничений еще не приняли. Для этого фонд должен доказать, что обстоятельства, из-за которых ввели санкции, больше не существуют.
Роль фонда в соглашении о поставках дизеля
Фонд возглавляет Кирилл Дмитриев - представитель диктатора, один из главных делегатов Кремля на переговорах с администрацией Трампа, участвующий в переговорах с Вашингтоном по экономическим договоренностям.
В настоящее время его структура помогает организовывать поставки российского дизельного топлива в США, способствуя решению финансовых вопросов и проведению платежей.
По утверждению российской стороны, привлечь фонд к дизельному соглашению попросило Министерство финансов США. В то же время фонд параллельно обращался с просьбой отменить санкции непосредственно против себя.
После договоренности Трампа с Путиным 9 октября Минфин США временно разрешил сделки с российским дизельным горючим, загруженным на танкеры в указанный период. Это разрешение сделало поставки возможными, однако не означает автоматического снятия всех ограничений с фонда.
Критика и возможные последствия
Рассмотрение заявки проходит на фоне надежд администрации Трампа, что экономические договоренности помогут создать условия для прекращения войны против Украины. Сама российская сторона назвала дизельное соглашение примером возобновления сотрудничества, а Дмитриев выступал против законодательных ограничений для совместных проектов.
В то же время, критики отмечают, что Кремль получает экономические преимущества без отказа от своих требований в отношении Украины.
Бывший чиновник Совета национальной безопасности США Эрик Грин подчеркнул, что отмена санкций станет сигналом об отступлении Вашингтона от позиции сохранения экономического давления на РФ до урегулирования войны.
Напомним, ранее Дональд Трамп и российский диктатор договорились о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок.
Кроме того, Трамп допускает дальнейшее ослабление санкций против России и рассматривает возможность уступок Москве в вопросе экспорта российских удобрений.