Трамп рассматривает самый масштабный удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп сообщил, что всерьез рассматривает возможность возобновления крупных боевых действий против Ирана.

Потенциальная операция, по мнению Трампа, может оказаться масштабнее, чем удары, нанесенные в рамках операции "Эпическая ярость".

По словам главы Белого дома, он находится на финальном этапе принятия решения, однако конкретных сроков пока не назвал. При этом два американских чиновника подтвердили, что новых приказов военным пока не отдавали и никаких окончательных распоряжений не поступало.

"Я рассматриваю возможность масштабной атаки. Масштабнее, чем когда-либо раньше. Я близок к принятию решения. Мы к этому готовы", - заявил Трамп.

Что сказал Трамп об Израиле

Президент США также прокомментировал возможное участие Израиля в новой операции против Ирана. По его словам, израильская сторона готова присоединиться практически сразу, если получит соответствующую просьбу.

"Израиль присоединится через две минуты, если я их об этом попрошу", - сказал Трамп.

Вместе с тем он подчеркнул, что Соединенные Штаты способны действовать самостоятельно.

"Нам никто не нужен", - добавил американский лидер.

При этом Трамп предупредил, что участие Израиля может повлечь дополнительные последствия, намекнув на возможный ответ со стороны Ирана.

Переговоры с Ираном

По словам президента США, Тегеран продолжает демонстрировать желание вести переговоры, однако пока не готов заключить соглашение.

"Они еще не получили достаточно боли", - заявил Трамп.

Как сообщили два региональных источника, знакомые с посредническими усилиями, иранское руководство не приняло последнюю предложенную инициативу.

"Мы пытаемся, но иранцы не помогают", - отметил один из собеседников.

Почему напряженность усиливается

По данным Axios, в течение последних 12 дней США усилили военную активность, пытаясь остановить атаки Ирана на коммерческие суда в Ормузском проливе. Несмотря на это, Тегеран не изменил свою позицию и, наоборот, продолжил эскалацию.

Дополнительное напряжение возникло после атак поддерживаемых Ираном хуситов на саудовские суда в Красном море. Эти действия затронули один из ключевых мировых маршрутов поставок нефти и усилили опасения относительно стабильности энергетического рынка. На этом фоне стоимость нефти уже превысила 100 долларов за баррель.

Трамп также заявил в своей социальной сети Truth Social, что в случае новых атак хуситов на суда США возложат ответственность на Иран.

"США притянут к ответственности Иран", - написал президент.

По его словам, хуситы являются иранскими марионетками, поэтому «Ирану и, конечно же, самим хуситам будет применено серьезное военное наказание».

Кроме того, Трамп сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен прибыть в Вашингтон на церемонию прощания с покойным сенатором Линдси Грэмом.

"Отношения с Биби очень хорошие. Я бы встретился с ним, если бы он был здесь", - сказал американский президент.