Трамп різко висловився про свого екс-радника з нацбезпеки

Президент США Дональд Трамп назвав свого екс-радника з національної безпеки Джона Болтона "недоумком" за його слова про листи лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. За словами Трампа, Болтон не розумів сарказму.

Про це президент США написав у Twitter.

"Тільки що почув, що цей ненормальний Джон Болтон говорив про той факт, що я обговорював "любовні листи від Кім Чен Ина" як ніби я ставився до них тільки так. Природно, це був сарказм. Болтон був таким дурнем", - написав Трамп.

Президент США і лідер КНДР неодноразово обмінювалися листами. Їх зміст тримається в секреті, але Трамп називав їх "прекрасними листами".

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Болтон повинен сісти у в'язницю за публікацію мемуарів про Білий дім. На його думку, книга Болтона містить секретну інформацію.

Зазначимо, Болтон неодноразово критикував Трампа в ЗМІ, за що Трамп схвально про нього відгукувався.

Нагадаємо, 10 вересня Трамп повідомив, що звільнив Болтона з посади радника з національної безпеки, оскільки не згоден з багатьма з його пропозицій. За словами американського лідера, Болтон не ладнав з іншими співробітниками адміністрації.