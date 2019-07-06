Трамп вирішить питання "Північного потоку-2" на користь України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом обговорить вирішенння питання "Північного потоку-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу "112".

За словами Зеленського, Трамп єдиний політик, який допоможе вирішити питання будівництва "Північного потоку-2" на користь України.

"Це питання (будівництва "Північного потоку-2" - ред.) вирішене вже давно, дуже давно, як і повернення Росії до ПАРЄ. Нас ніхто не запитує. Пані Меркель, пан Макрон, я думаю, що не будуть впливати на продовження будівництва "Північного потоку-2", тому що на них впливає дуже сильно їх місцевий бізнес, тому вони нічого зробити з цим (питанням - ред.) не зможуть. І єдине рішення цього питання - у мене буде зустріч у Сполучених Штатах з президентом Америки (Дональдом Трампом - ред.). Це єдина людина, яка, я впевнений, вирішить це питання у бік України", - заявив президент Зеленський.

Нагадаємо, раніше Конгрес Сполучених Штатів Америки погодив закон про введення санкцій проти компаній, пов'язаних з будівництвом російського трубопроводу "Північний потік-2". Зазначалось, що цей законопроект спрямований проти політичних газопровідних проектів Кремля і не повинен зачіпати інтересів інших країн.

Крім того, голова правління російської компанії "Газпром" Олексій Міллер підтвердив намір завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2" до кінця 2019 року. За словами Міллера, побудовані вже 1482 км "Північного потоку 2", або 64,4% траси магістралі, роботи йдуть за графіком.