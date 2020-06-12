Трамп схвалив санкції проти співробітників суду в Гаазі

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розпорядився про введення санкцій проти представників Міжнародного кримінального суду (МКС). Це пов'язано з тим, що орган намагався розслідувати дії американських військових.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Як повідомляється, МКС намагалися переслідувати дії американських військовослужбовців в Афганістані без згоди США. Через це Трамп вів економічні санкції та розширив візові обмеження проти посадових осіб цього органу та членів їх сімей.

"У межах стійкого зобов’язання президента Дональда Трампа захищати американських військових та наш національний суверенітет, президент ввів економічні санкції проти посадових осіб Міжнародного кримінального суду, які безпосередньо займаються розслідуванням чи притягненням до відповідальності персоналу Сполучених Штатів без згоди США", - йдеться в повідомленні Білого дому.

У свою чергу в МКС заявили, що дані заходи від США є безпрецедентними і заважають діяльності суду проти "масових злодіянь". Також там додали, що вони будуть продовжувати свою роботу, попри санкції.

Розпорядження Трампа з'явилося ще у березні після того як МКС розпочало кримінальні розслідування проти військовослужбовців. Тоді держсекретар Майк Помпео заявляв, що США вводять візові санкції відносно персоналу Міжнародного кримінального суду, а офіс представництва Організації визволення Палестини в Нью-Йорку буде закритим.

Нагадаємо, США скасували візу головному прокурору Міжнародного кримінального суду Фату Бенсуді.

Також раніше повідомлялось, що Вашингтон може заборонити суддям і прокурорам Міжнародного кримінального суду в'їжджати в США, заморозити їх активи і організувати проти них кримінальні переслідування.