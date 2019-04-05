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США скасували візу головному прокурору Гаазького трибуналу

Новини » Політика    05.04.2019 - 14:55
США скасували візу головному прокурору Гаазького трибуналу
Фото: Фату Бенсуді (flickr com icc-cpi)

США скасували візу прокурору, бо вона розслідує можливі військові злочини, вчинені силами США в Афганістані

США скасували візу головному прокурору Міжнародного кримінального суду Фату Бенсуді. Про це повідомляє NOS.

Держсекретар Майк Помпео раніше заявив, що США вводять візові санкції відносно персоналу Міжнародного кримінального суду

"США відкликали візу головного прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі, бо вона розслідує можливі військові злочини, вчинені силами США в Афганістані", - йдеться у повідомленні.

Джон Болтон заявив, що США готові застосувати санкції до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, якщо він буде проводити розслідування проти американських військ в Афганістані. Болтон також оголосив, що Сполучені Штати закриють офіс представництва Організації визволення Палестини в Нью-Йорку - це рішення пов'язане з Міжнародним кримінальним судом, який, за його словами, підштовхує палестинців розслідувати проти Ізраїлю.

Раніше повідомлялось, що Вашингтон може заборонити суддям і прокурорам Міжнародного кримінального суду в'їжджати в США, заморозити їх активи і організувати проти них кримінальні переслідування. Білий дім планує через Раду безпеки ООН відняти у суду право переслідувати громадян США і союзних держав.

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