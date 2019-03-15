Помпео: США вводять санкції проти Міжнародного кримінального суду

Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

США ввели санкції через те, що суд розслідує дії США і їх союзників

Держсекретар Майк Помпео заявив, що США вводять візові санкції відносно персоналу Міжнародного кримінального суду. Про це він заявив на брифінгу в Держдепартаменті США, повідомляє Fox News.

Помпео заявив, США ввели санкції через те, що суд розслідує дії США і їх союзників.

"Я оголошую про обмеження на видачу віз особам, які безпосередньо відповідальні за розслідування МКС щодо американців. Під обмеження потрапляють особи, які приймають або приймали заходи по проведенню такого розслідування", - заявив він.

Раніше Джон Болтон заявив, що США готові застосувати санкції до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, якщо він буде проводити розслідування проти американських військ в Афганістані. Болтон також оголосив, що Сполучені Штати закриють офіс представництва Організації визволення Палестини в Нью-Йорку - це рішення пов'язане з Міжнародним кримінальним судом, який, за його словами, підштовхує палестинців розслідувати проти Ізраїлю.

Раніше повідомлялося, що США пригрозять санкціями Міжнародному кримінальному суду в Гаазі. Вашингтон може заборонити суддям і прокурорам Міжнародного кримінального суду в'їжджати в США, заморозити їх активи і організувати проти них кримінальні переслідування. Білий дім планує через Раду безпеки ООН відняти у суду право переслідувати громадян США і союзних держав.