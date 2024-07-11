Трамп в случае избрания может сократить обмен разведданными с НАТО, - Politico

Советники Трампа сообщили странам-союзникам, что сокращение обмена разведданными будет частью более широкого плана по сокращению поддержки и сотрудничества США с альянсом, состоящим из 32 стран, по словам трех европейских чиновников и высокопоставленного представителя НАТО, которым была предоставлена анонимность для обсуждения внутренних дискуссий.

По словам чиновников, они узнали о предложении ограничить обмен разведданными во время обсуждения с советниками Трампа более широких планов по сокращению участия США в НАТО. Бывший президент неоднократно подвергал сомнению и стремился ослабить альянс во время своего первого президентского срока.

Сокращение объема разведданных может иметь тяжелые последствия для безопасности, особенно для Украины, которая пытается отразить российское вторжение.

"Именно американская разведка помогла убедить многие страны НАТО в том, что Путин решился на вторжение в Украину. Некоторые страны не верили, что у России есть возможности для проведения успешной военной кампании", - сказал один европейский чиновник.

Сокращение обмена разведывательными данными с США может снизить способность Европы противостоять российскому вторжению, если российский диктатор Владимир Путин решит расширить военные операции на континенте за пределы Украины, сказал высокопоставленный американский чиновник.

Президент Джо Байден расширил объем разведданных, которыми США делятся с иностранными союзниками, особенно касающихся России. Европейские чиновники заявили, что пока неясно, рассматривает ли администрация Трампа возможность возвращения к прежнему уровню обмена разведданными или дальнейшего сокращения.

Опасения по поводу планов Трампа в случае его переизбрания возникают на фоне активизации усилий НАТО по сбору доказательств предполагаемых актов саботажа, включая поджоги, связанных с Россией, по всей Европе.

"Россия прямо сейчас совершает акты поджога, саботажа и планирует убийства на территории союзников, пытаясь подорвать поддержку Украины среди нашего населения. США расширили обмен разведывательными данными в рамках НАТО, чтобы помочь в реагировании на эти диверсионные кампании. И это оказывает реальное влияние", - сказал высокопоставленный представитель НАТО.