Трамп розгляне можливість виступу в рамках справи про імпічмент

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відповів на запрошення спікера Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі і допустив можливість свого виступу в рамках розслідування справи про його імпічмент. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трампа у Twitter.

За його словами, йому дуже сподобалася ідея виступити перед Конгресом США.

"Незважаючи на те, що я не зробив нічого поганого, і мені не подобається зміцнювати довіру до цього шахрайства, мені подобається ця ідея і я докладно розгляну, щоб Конгрес міг знову зосередитися!", - написав він.

Нагадаємо, спікер Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки Ненсі Пелосі запропонувала президенту США Дональду Трампу дати свідчення у справі про його імпічмент. Цю ідею також підтримав голова демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер.

Крім того, співробітник посольства Сполучених Штатів в Україні Девід Холмс розповів в Конгресі, що Трамп влітку 2019 року активно цікавився розслідуванням справи Хантера Байдена, сина колишнього віце-президента Джо Байдена, в Україні.

14 листопада в Конгресі відбулися перші публічні слухання у справі про імпічмент америкнаского президента Дональда Трампа. Публічні свідчення перед комітетами Палати представників США дали колишня глава дипломатичної місії США в Україні Вільям Тейлор та заступник державного секретаря Джордж Кент.