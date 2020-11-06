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Трамп розглядає звільнення глави Міноборони і директора ЦРУ, - WP

Автор: Роман Тверденко

Президент США Дональд Трамп розглядає варіант із звільненням міністра оборони Майка Еспера і директора ЦРУ Джину Хаспел. Кадрові перестановки можуть статися вже в п'ятницю.

Про це повідомив журналіст Washington Post Джош Рогін.

Він зазначив, що спочатку в списку на звільнення був і керівник ФБР Крістофер Рей, але пізніше було вирішено, що він залишиться на посаді.

за Причиною звільнення Еспера і Хаспела він називає небажання чиновників робити все, про що просив Дональд Трамп.

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Раніше повідомлялося, що Трамп не планує визнавати свою поразку на президентських виборах. В той же час його радники говорять про мирну передачу влади в разі перемоги Джо Байдена.

При цьому, представник демократів Джо Байден вже готується оголосити себе обраним президентом США. Найближчим часом, як пишуть американські ЗМІ, він зробить відповідну заяву.

Також повідомлялося, що державний секретар американського штату Джорджія анонсував перерахунок голосів на президентських виборах. Сьогодні в цьому штаті кандидат від демократів Джо Байден обійшов чинного президента Дональда Трампа.

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