Трамп назвав втрати США в торгівлі з Китаєм

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що протягом багатьох років Штати щороку втрачали по 500 млрд доларів через торгову угоду з Китаєм. Про це він написав у своєму Twitter.

Американський лідер підкреслив, що більше така ситуація тривати не буде.

"Ми багато років втрачали по 500 мільярдів доларів на рік через божевільну торгівлю з Китаєм. Але більш не будемо!" - заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше Міністерство торгівлі КНР заявило, що Китай вживе необхідних заходів у відповідь на підвищення США мит на китайські товари. У відомстві зазначили, що одинадцятий раунд торговельних консультацій Вашингтона і Пекіна триває. У зв'язку з цим "є надія, що американська і китайська сторони працюватимуть разом для вирішення існуючих проблем за допомогою співпраці і консультацій".

Як писало РБК-Україна раніше, Трамп заявив, що Китай зірвав угоду на торгових переговорах між країнами. Президент США підкреслив, що якщо угода так і не буде підписана, Китай очікують високі мита.

Додамо, в кінці минулого тижня американський лідер заявив про нове підвищення мит на китайські товари, що поставило під загрозу завершення торгової війни США і КНР. Так, американський президент анонсував, що в цю п'ятницю підніме мита на товари китайського експорту загальною вартістю 200 млрд доларів з 10% до 25%.