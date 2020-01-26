ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ізраїльтянам вперше дозволили їздити в Саудівську Аравію

Новини » Політика     26.01.2020 - 17:58
Ізраїльтянам вперше дозволили їздити в Саудівську Аравію
Фото: прапор Ізраїлю (minagro.gov.ua)

Глава Міністерства внутрішніх справ Ізраїлю Ар'є Дери підписав відповідну директиву

Глава Міністерства внутрішніх справ Ізраїлю Ар'є Дери підписав директиву, яка дозволяє ізраїльським громадянам здійснювати поїздки в Саудівську Аравію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haaretz.

Газета пише, що подібне відбувається вперше в історії країни, однак деякі ізраїльтяни - в основному, представники арабської громади - і раніше їздили в Саудівську Аравію, без офіційного дозволу.

Нова директива МВС була прийнята при координації з ізраїльськими службами безпеки і МЗС країни.

Наголошується, що поїздки в Саудівську Аравію будуть дозволені для участі у хаджі; що стосується ділових поїздок, вони повинні будуть тривати не більше дев'яти днів і за умови, якщо від'їжджаючий вже виконав всі необхідні формальності з саудівською стороною.

Нагадаємо, в 2018 році в Саудівській Аравії вперше дозволили проліт повітряним простором країни літака, що летів в Ізраїль, 22 березня в аеропорту сів Boeing 787-8 Dreamliner авіакомпанії Air India

Авіація Ізраїля вдарила по сектору Гази Зеленський просить Кнесет Ізраїлю ратифікувати угоду про ЗВТ
Новини України ІзраїльСаудовская Аравия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся