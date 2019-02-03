Трамп намагався взяти позику в Deutsche Bank під час кампанії, - NYT

Тоді Deutsche Bank відмовив Трампу в позиці

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обращался с запросом о кредите в Deutsche Bank во время предвыборной кампании в 2016 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как сообщается, в начале 2016 года Трамп подавал запрос о предоставлении кредита, это указывает на то, что Трамп занимался собственным бизнесом во время предвыборной кампании.

В издании отметили, что данная информация может привлечь внимание Конгресса США для расследования деятельности президента Трампа.

"Трамп брал кредиты на десятки миллионов долларов для своей президентской кампании и в то же время тратил большие суммы на расширение собственного бизнеса в сфере недвижимости. Чтобы финансировать его (бизнес - ред.), Трамп обратился к давнему союзнику Deutsche Bank, одному из немногих банков, которые все еще были готовы одалживать ему деньги", - говорится в материале газеты.

Однако запрос Трампа перерос в конфликт, из-за чего банк отказал ему в предоставлении кредита.

Напомним, ранее исполняющий обязанности генерального прокурора США Мэтью Уитакер заявил, что спецпрокурор Роберт Мюллер заканчивает свое расследование относительно вмешательства России в выборы президента в 2016 году.

Как ранее писало РБК-Украина, адвокаты президента США Дональда Трампа отклонили просьбу спецпрокурора Роберта Мюллера относительно личной встречи с главой Штатов в деле о вмешательстве РФ в выборы в 2016 году.