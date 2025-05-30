Трамп о Маске: не покинет Белый дом, а будет "бегать туда-сюда"

Во время прощального события Илон Маск заверил, что его связь с DOGE не заканчивается, и он продолжит играть ключевую роль в будущем проекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Во время прощального события для Маска Трамп сообщил журналистам, что многие сотрудники DOGE останутся работать в федеральном правительстве. "Илон действительно не собирается уходить. Он будет постоянно бегать туда-сюда". - отметил он. По мнению Трампа, DOGE это детище Маска, и он будет делать много вещей связанных с ним. "Это не конец DOGE, а на самом деле начало", - сказал Маск журналистам после выступления Трампа. И подчеркнул, что он будет продолжать посещать Белый дом, ведь будет "другом и советником президента".