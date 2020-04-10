Трамп провів розмову з головами Саудівської Аравії і РФ щодо нафти

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/komadovsky)

Президент США назвав розмову позитивною

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розповів про телефонну розмову королем Саудівської Аравії Салманом ібн Абдул-Азізом і президентом Росії Володимиром Путіним після домовленості ОПЕК+ нафти. Про це Трамп сказав в ході брифінгу в Білому домі в четвер, 9 квітня.

Сторони обговорили стан світового ринку нафти і укладення угоди між країнами. За словами американського лідера, розмова вийшла "дуже позитивним".

За словами Трампа, останнім часом Росія і Саудівська Аравія "боролися між собою" і не хотіли зменшувати видобуток нафти. Згодом, на ринку утворився надлишок нафти, а сховища виявилися переповненими.

"Її не потрібно стільки. Ви ж бачите, що в умовах коронавірусу і карантину їздити на машинах перестали", - сказав Трамп.

Відповідаючи на питання журналістів про те, чи буде суперечка між країнами тривати, американський лідер відповів, що "тепер вони дуже близькі до угоди".

"Подивимося, що буде далі. Може все буде добре, може не дуже, але розмова була хорошою, і я сподіваюся, що угода буде укладена", - додав він.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що Росія і Саудівська Аравія домовилися скоротити видобуток нафти. Незабаром після цього Ер-Ріяд закликав провести термінову зустріч ОПЕК+

На тлі угоди про скорочення видобутку нафти між Росією і Саудівською Аравією, ціна ф'ючерса на нафту марки Brent підвищилася до 35,2 доларів за барель.