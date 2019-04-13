Трамп не проти проведення третього саміту з лідером КНДР

Президент Сполучених Штатів Америки (США) не відкидає можливості проведення третього саміту з лідером Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ином. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа у Twitter.

За словами Трампа, він підтримує ідею провести новий саміт з лідером КНДР Кім Чен Ином. Американський президент назвав свої стосунки з Кім Чен Ином "чудовими" та наголосив, що саміт "може бути корисним" для країн.

Президент США зазначив, що з нетерпінням чекає того дня, коли КНДР позбудеться своєї ядерної зброї, а санкції будуть зняті.

Нагадаємо, раніше лідер КНДР Кім Чен Ин назвав умови, за яких готовий провести третій саміт з президентом США Дональдом Трампом. Кім Чен Ин готовий провести зустріч з Трампом в разі, якщо США змінять свій підхід до переговорів про денуклеаризацію Корейського півострова до кінця цього року.

Нагадаємо, в березні 2019 президент США Дональд Трамп передав лідеру КНДР Кім Чен Ину документ, в якому пояснив, що саме Вашингтон має на увазі під повним ядерним роззброєнням Північної Кореї. Відповідно до документа Пхеньян повинен був взяти на себе зобов'язання передати всі свої напрацювання зі створення ядерної зброї Сполученим Штатам, а також знищити балістичні ракети.