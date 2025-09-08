Трамп против Мадуро: вторгнутся ли США в Венесуэлу?

Главное:

Почему США отправили флот к Венесуэле?

Как Венесуэла отвечает?

Какие последствия могут иметь действия США у берегов страны?

Соединенные Штаты развернули у побережья Венесуэлы мощную военную флотилию из семи кораблей. Рядом с побережьем этой южноамериканской страны – три эсминца, одна подводная лодка, а на борту около 4,5 тыс. военных, из которых 2200 – морские пехотинцы. Кроме того, на аэродроме в Пуэрто-Рико было размещено 10 истребителей F-35.

Официально Белый дом заявляет об операции по борьбе с наркотрафиком, но предыдущий опыт действий США в регионе свидетельствует, что цель может быть значительно амбициознее – вплоть до свержения правящего в Венесуэле режима Николаса Мадуро.

Против наркотеррористов

Отношения между США и Венесуэлой находятся в состоянии постоянного кризиса уже много лет. Вашингтон не признает Николаса Мадуро легитимным президентом, считая, что он украл победу на выборах 2024 года. Зато США поддерживают лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса, который официально признан избранным президентом Венесуэлы.

С возвращением в Белый дом Дональд Трамп особое внимание уделяет борьбе с наркокартелями, в частности с венесуэльским Tren de Aragua. В этом году его в США официально признали транснациональной террористической группой. Картель, по данным американских спецслужб, активно действует не только в Венесуэле, но и в Штатах. Его члены обвиняются в наркотрафике, торговле людьми и других преступлениях. Более того, заявляется, что связи с картелем имеет и сам режим Мадуро.

В июле 2025 года Трамп подписал указ, который позволяет армии США применять военную силу против наркокартелей. Подозреваемых в связях с картелем массово депортируют из страны. В свою очередь Госдепартамент объявил награду в 50 млн долл. за информацию, которая поможет арестовать Мадуро.

В то же время министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что Tren de Aragua был фактически уничтожен в 2023 году. По его словам, утверждение о том, что картель все еще существует, основывается на заявлениях политической оппозиции страны и является политически мотивированным. Однако команда Трампа продолжает заявлять, что картель представляет серьезную угрозу для США.

В конце августа операция против Tren de Aragua вышла на новый уровень. Американский флот у берегов Венесуэлы был размещен именно для перехвата судов с наркотиками. Он пока дислоцируется в международных водах, поэтому формально речь не идет о вторжении на территорию страны.

Будет ли атака на Мадуро

США давно воспринимают Латинскую Америку как свой "задний двор" и не раз осуществляли военные интервенции в страны региона. Только во второй половине XX века американские войска вторгались в Гватемалу (1954), неудачно на Кубу (1961), Доминиканскую республику (1965), Гренаду (1983) и Панаму (1989).

Как и его предшественники, принимая решение по Венесуэле Трамп будет учитывать ряд факторов.

Для президента США операция у берегов Венесуэлы имеет важное внутриполитическое значение. Во-первых, борьба с наркотрафиком и миграцией была ключевой частью его предвыборной кампании.

Во-вторых, жесткая риторика против Мадуро и активное военное присутствие в Карибском бассейне позволяют Трампу укрепить имидж сильного лидера, который готов противостоять "диктаторам" и "наркотеррористам". Прямое же смещение Мадуро могло бы стать апогеем такой политики. А это важно, учитывая промежуточные выборы в Конгресс в следующем году.

Играют свою роль и личные взгляды членов команды Трампа. Так, ключевой фигурой в разработке политики в отношении Венесуэлы является госсекретарь Марко Рубио, который происходит из общины кубинских мигрантов Флориды, которые традиционно плохо относятся к коммунистическому режиму на Кубе и тем, кто его поддерживает, в частности, к Венесуэле. Учитывая это, Рубио является сторонником наиболее жестких действий.

С другой стороны, вторжение в Венесуэлу может иметь для Трампа и негативные последствия. Он не раз заявлял, что планирует завершать войны, а не начинать новые. Впрочем, это не помешало ему вместе с Израилем атаковать Иран летом этого года.

Однако, в отличие от Ирана, в случае Венесуэлы точечными ударами по объектам режима для его свержения явно не обойтись. Мадуро имеет лояльные силовые структуры. В то же время сомнительно, что у оппозиции есть ресурсы для борьбы за власть. Поэтому в случае провала операция может повредить репутации Трампа, особенно накануне выборов в Конгресс 2026 года.

Мадуро явно готовится давать отпор США. Венесуэльский лидер уже заявил о "самой большой угрозе за 100 лет", угрожая мобилизовать до 4 миллионов ополченцев в случае нападения на режим. Также он отдал приказ передислоцировать войска на границу с Колумбией (союзником США) для подготовки к отражению возможного вторжения. По данным Al-Jazeera, Венесуэла готовится к возможной эскалации, что может включать асимметричные ответы, например, поддержку антиамериканских групп в регионе.

Как отмечает Axios со ссылкой на источники в Белом доме, прямое вторжение пока выглядит маловероятным из-за высокой цены и непредсказуемых последствий. Однако даже точечные операции типа перехвата судов или же авиаудары по нарколабораториям, могут спровоцировать региональный кризис.

Кроме того, действия США могут повлиять на глобальный рынок нефти. Венесуэла, несмотря на санкции, остается важным экспортером нефти в Китай, Индию и Испанию.

А пока ситуация постепенно обостряется. 2 сентября американские военные нанесли первый удар, уничтожив катер, который, по словам Трампа, перевозил наркотики и принадлежал Tren de Aragua. Президент США в своей заметке в Truth Social заявил, что на борту было ликвидировано 11 "террористов", а госсекретарь Марко Рубио подтвердил, что операция стала частью борьбы с наркотерроризмом.

После этого венесуэльские истребители F-16 пролетели опасно близко возле корабля ВМС США. В Пентагоне назвали это "крайне провокационным шагом", который был сделан для того, чтобы помешать американским операциям.