Трамп просит Верховный суд разрешить ему баллотироваться на выборах президента США

Адвокаты Трампа призвали судей отменить решение Верховного суда Колорадо об исключении политика из избирательного бюллетеня. Свои юридические аргументы они изложили в юридической записке объемом 59-страниц.

"Суд должен быстро и решительно положить конец этим попыткам дисквалификации избирательных бюллетеней, которые угрожают лишить права голоса десятки миллионов американцев. Если другие суды штата и чиновники штата последуют примеру Колорадо и исключат вероятного кандидата в президенты от республиканцев из своих бюллетеней, это грозит хаосом и беспорядком", - говорится в документе.

Эти аргументы во многом повторяют месседжи, которые Трамп приводил в судах низшей инстанции и предварительно пересматривал в предыдущих заявлениях в Верховном суде.

Политик отрицал, что беспорядки в Капитолии были восстанием, а также отрицал, что его действия, которые предшествовали этому дню, вообще вызвали беспорядки.

"Ничто из того, что сделал президент Трамп в ответ на выборы 2020 года или 6 января 2021 года, даже отдаленно не может быть квалифицировано как "восстание". Президент Трамп никогда не участвовал и не руководил какими-либо незаконными действиями, имевшими место в Капитолии 6 января 2021 года. На самом деле все наоборот, поскольку президент Трамп неоднократно призывал к миру, патриотизму и правопорядку", - говорится в записке юристов.

Адвокаты политика отметили, что речь Трампа в Ellipse в тот день была политической речью, защищенной Первой поправкой, а не попыткой подстрекать своих сторонников к штурму Капитолия.

"Утверждения о том, что президент Трамп обладает "телепатическими способностями" и знал, как отреагируют его сторонники, не выдерживают критики", - написали его адвокаты.

На фоне своей пламенной риторики в этой речи Трамп неоднократно призывал своих сторонников "сражаться, как в аду". Однажды он также призвал их идти к Капитолию "мирным путем".

Критики экс-президента, а также некоторые из его собственных сотрудников в Белом доме, утверждают, что он знал, что некоторые в толпе были вооружены, и даже после начала беспорядков неоднократно отвергал просьбы окружающих успокоить и разогнать толпу.

Уголовные обвинения специального адвоката Джека Смита против Трампа включают утверждение, что он полагался на агрессивную толпу, чтобы помешать Конгрессу утвердить победу Джо Байдена в тот день. Смит утверждает, что это была "кульминация" многочисленных заговоров, направленных на то, чтобы сорвать передачу власти.

Выборы в США и проблемы с выдвижением Трампа

Очередные президентские выборы в Соединенных Штатах запланированы на 5 ноября 2024 года.

Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден. В то же время, кандидатом от республиканцев имеет неплохие шансы стать Дональд Трамп.

28 декабря имя Дональда Трампа изъяли из бюллетеня на праймериз в штате Мэн. Руководитель избирательной комиссии штата Шенна Белоуз отметила, что решение обусловлено 14-й поправкой Конституции США. Она запрещает участие в выборах организаторов и участников мятежа, которым суд признал штурм трампистами Капитолия 6 января 2021 года.

20 декабря Верховный суд Колорадо также запретил Трампу участвовать в праймериз на территории штата из-за 14 поправки.

Команда Трампа подала апелляцию на это решение в Верховный суд США. Судьи уже начали рассмотрение. Решение ожидается 8 февраля, оно, вероятно, будет применено на территории всей страны.

Тем временем Трамп выиграл праймериз в штате Айова. Что это будет означать для нынешней избирательной гонки - читайте в авторском материале РБК-Украина.

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