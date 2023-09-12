Трамп просит судью снять с него обвинение во вмешательстве в выборы

Издание называет это первым шагом Трампа в попытке оспорить обвинения на уровне штата.

Кроме того, бывший президент обратился к судье Тане Чаткан взять самоотвод по этому делу. Он утверждал, что она якобы "предварительно оценила факты и определила вероятную вину Трампа".

Отметим, что Чаткан, избранная для председательства случайным образом, уже давно активно выступает против участников штурма Капитолия, организацию которого нередко приписывают Трампу. При этом она неоднократно в своих приговорах давала обвиняемым по этому делу большие тюремные сроки, чем требовала прокуратура.

Сейчас против Трампа выдвинуты обвинения по 91 пункту по трем делам. Так, он обвиняется в выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэль, подрыве выборов 2020 года и в неправомерном распоряжении секретной информацией после того, как он покинул пост. Кроме этого, 2 октября начнется суд по факту завышения Трампом своего состояния.

А накануне президентских праймериз в 2024 году начнется еще один судебный процесс - на этот раз по поводу штурма Капитолия.

СМИ заявляли, что Трамп может вести кампанию даже из тюрьмы, а в случае выигрыша - он помилует себя. Сам же экспрезидент заявил, что "посадит" своих политических врагов в случае переизбрания.

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